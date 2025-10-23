Iñaki López entiende a los políticos que se escondieron en su escaño el 23F: "Yo no me habría levantado hasta el 92"

Antonio Tejero, uno de los cabecillas del golpe de Estado del 23F, se encuentra ingresado en estado crítico y Más Vale Tarde recuerda algunas de las imágenes más icónicas de aquel momento clave en la historia moderna de España.

Según informa la prensa valenciana, Antonio Tejero, uno de los cabecillas del golpe de Estado del 23F estaría ingresado en un hospital en estado crítico.

Más Vale Tarde recuerda en el vídeo sobre estas líneas algunos momentos de aquel intento de golpe de Estado, como las fotografías de Manuel Barriopedro que pusieron cara a los golpistas y que el fotógrafo de la Agencia EFE consiguió sacar del Congreso escondidas en su zapato.

Imágenes icónicas y también "hipnóticas" para Iñaki López, que afirma que "44 años después todavía te quedas clavado mirándolas".

Iñaki recuerda que solo Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo permanecieron de pie, mientras que entiende perfectamente a los políticos que se escondieron debajo de su escaño: "Yo me hubiera tirado y no me habría levantado hasta el 92".

