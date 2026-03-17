Antonio Maestre, sobre la dimisión del jefe de Contraterrorismo de Trump: "Da buena muestra de las tensiones en el movimiento MAGA"

Antonio Maestre analiza la salida de Joe Kent, que según él "daba miedo que estuviese al cargo de la dirección de Contraterrorismo" y asegura que esto significa que "empieza a haber grietas dentro de los más radicales de Trump".

Hoy se ha conocido la dimisión de Joe Kent, director general de Contraterrorismo de Donald Trump por su oposición a la guerra de Irán. En su comunicado, Kent asegura que el régimen de los ayatolás "no representaba ninguna amenazainminente" para Estados Unidos y que esta guerra se había iniciado "debido a la presión de Israel y su poderoso lobby".

Para Antonio Maestre, "es importante" que altos funcionarios y representantes del Gobierno de Trump "se pronuncien de esta manera", porque "significa que empieza a haber quiebras dentro de los más radicales dentro de Trump".

Respecto a Kent, el periodista señala que "daba miedo que estuviese al cargo de la dirección de Contraterrorismo", ya que había sido denunciado "por teorías conspiranoicas nazis".

En opinión de Maestre, la salida de Kent "da buena muestra de cuáles son las tensiones que está provocando la guerra de Irán dentro del movimiento MAGA". Además, afirma que cada vez más "hay movimientos que están empezando a tener un proyecto contra Israel", incluso dentro de los republicanos.

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