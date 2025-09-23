Antonio Maestre, sobre los ataques a los jueces: "El caso del juez Peinado es un caso de 'lawfare' de libro"

Antonio Maestre ha insistido en que "las críticas que se han hecho y que se pueden hacer" a los procesamientos, "se tienen que hacer sobre los papeles, es decir, sobre las argumentaciones, sobre los autos".

El periodista Antonio Maestre ha comentado este martes en Más Vale Tarde que "el caso del juez Peinado es un caso de 'lawfare' de libro". Así lo ha asegurado tras las críticas de PP y PSOE, quienes han cruzado acusaciones argumentando la "coincidencia" en los tiempos judiciales del hermano de Sánchez y del novio de Ayuso.

"Para mí es importantísimo el argumentar por qué hacer cierta crítica. No tengo información al respecto sobre los autos de la jueza del procesamiento del hermano de Sánchez. Y tampoco tengo ninguna duda del procesamiento que se está llevando contra el novio de Ayuso", ha señalado.

Así, Maestre ha insistido en que "las críticas que se han hecho y que se pueden hacer, se tienen que hacer sobre los papeles, es decir, sobre las argumentaciones, sobre los autos". "Hay que separar estos procedimientos, independientemente de que puedas ver alguna cuestión exagerada, con otros procedimientos como el juez Peinado", ha añadido Maestre. En este caso, ha dicho, para él "el caso del juez peinado es un caso de 'lawfare' de libro".

"Yo me centro en las resoluciones. A mí que el PP o el PSOE critiquen una resolución me parece que tiene que entrar dentro del juego democrático. Las sospechan están bien, pero con argumentaciones. Eso de "justamente los tiempos..."", ha añadido.