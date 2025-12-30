Zelenski insiste en que "hay un problema con los territorios" tras su reunión con Trump

El contexto:El presidente ucraniano ha asegurado a Fox News que las disputas territoriales siguen siendo el principal punto de fricción en las negociaciones del acuerdo de paz con Rusia tras su reunión del pasado domingo con Donald Trump.

El acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia parece estar más cerca, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras reunirse con Donald Trump en Florida. Sin embargo, persisten desacuerdos sobre los territorios ocupados en Ucrania, un tema clave en las negociaciones con Moscú. Zelenski ha indicado que Ucrania podría considerar retirarse de algunas provincias como Donetsk y Lugansk, si los votantes lo aprueban en un referéndum. Aunque hay un 90% de acuerdo en un borrador de plan de paz, Rusia no ha mostrado disposición a ceder en sus demandas territoriales. Zelenski desconfía de las intenciones de Putin y su compromiso con la paz.

El acuerdo de paz está cada vez más cerca. Al menos, es lo que piensa Zelenski tras reunirse el pasado domingo con Donald Trump en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida). Sin embargo, aún quedan flecos sueltos en este intento de acuerdo.

Así lo ha afirmado el presidente ucraniano en Fox News, donde ha destacado que la disputa sobre los territorios ocupados en Ucrania continúa siendo un punto conflictivo en medio de las negociaciones entre Kiev y Moscú. "Hemos estado muy cerca", ha dicho Zelenski. "Creo que tenemos un problema con una cuestión: se trata de los territorios".

Tanto Putin como Zelenski se han reunido por separado con el presidente de los EEUU, pero los temas clave sobre el territorio siguen sin resolverse en las conversaciones que se han llevado a cabo durante meses. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo recientemente que Occidente debe reconocer que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.

Ucrania podría estar dispuesta a retirarse de algunas provincias

Zelenski se ha mostrado reacio a ceder a Moscú los territorios controlados por las fuerzas rusas desde 2022, aunque ha sugerido que Ucrania podría estar dispuesta a retirarse de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia -que Rusia quiere anexar- solo si los votantes ucranianos lo aprueban en un referéndum.

"Creo que el compromiso sería crear una zona económica libre y que tengamos que retroceder algunos kilómetros. Eso significa que Rusia tiene que dar pequeños pasos hacia atrás, algunos kilómetros", ha afirmado. "Esta zona económica libre tendrá reglas específicas. Algo como este referéndum es la manera de aceptarlo o no aceptarlo", ha añadido.

Sin embargo, Zelenski está convencido de que el presidente ruso "no quiere la paz a pesar del creciente número de bajadas entre sus fuerzas". "No confío en Putin. No quiere el éxito para Ucrania", ha recalcado.

De acuerdo en un 90% en un borrador de acuerdo de paz

Tras su reunión con Trump, Zelenski ha desvelado que estaban de acuerdo en un 90% en un borrador de plan de 20 puntos, a pesar de que Moscú no ha mostrado señales de ceder en sus demandas territoriales.

La reunión se produjo después de que Trump hablara por teléfono con Putin, donde ambos coincidieron en que debe alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra más larga de Europa en 80 años.

También ocurrió un día después de que Rusia atacara la capital ucraniana, Kiev. Moscú afirmó además que la casa de Putin en la región de Nóvgorod fue objetivo de un ataque nocturno con drones ucranianos, algo que Ucrania niega.

