Antonio Maestre: "Trump lo único que ha hecho es despojarse de la hipocresía de vender a EEUU como defensor del orden libre"

El periodista ha apuntado que "no existe ningún afán democratizador por parte parte de Trump como tampoco ha existido nunca en América Latina un afán democratizador por parte de EEUU".

Antonio Maestre ha señalado en laSexta Xplica que lo que Donald Trump ha realizado en Venezuela es "lo que lleva haciendo el imperialismo norteamericano en América Latina desde siempre".

"No en este caso, pero quitar gobiernos democráticos cuando no les interesaba para poner dictaduras militares que servían a sus intereses. La administración Kennedy, en los años 60, decía que las dictaduras militares les interesaban más porque las democracias generaban confusión a la hora de hacer negocios", ha afirmado.

Por ello, para EEUU el periodista afirma que "es mucho más sencillo poner una pistola en la cabeza de Delcy para que defiende sus intereses petroleros".

"Es decir, no existe ningún afán democratizador por parte parte de Trump como tampoco ha existido nunca en América Latina un afán democratizador por parte de EEUU. Trump lo único que ha hecho es despojarse de la hipocresía de vender a EEUU como defensor del orden libre. Ya por lo menos no nos quieren contar este cuento", ha concluido.

