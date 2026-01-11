Ahora

Debate en laSexta Xplica

Antonio Maestre: "Trump lo único que ha hecho es despojarse de la hipocresía de vender a EEUU como defensor del orden libre"

El periodista ha apuntado que "no existe ningún afán democratizador por parte parte de Trump como tampoco ha existido nunca en América Latina un afán democratizador por parte de EEUU".

Antonio Maestre: "Trump lo único que ha hecho es despojarse de la hipocresía de vender a EEUU como defensor del orden libre"

Antonio Maestre ha señalado en laSexta Xplica que lo que Donald Trump ha realizado en Venezuela es "lo que lleva haciendo el imperialismo norteamericano en América Latina desde siempre".

"No en este caso, pero quitar gobiernos democráticos cuando no les interesaba para poner dictaduras militares que servían a sus intereses. La administración Kennedy, en los años 60, decía que las dictaduras militares les interesaban más porque las democracias generaban confusión a la hora de hacer negocios", ha afirmado.

Por ello, para EEUU el periodista afirma que "es mucho más sencillo poner una pistola en la cabeza de Delcy para que defiende sus intereses petroleros".

"Es decir, no existe ningún afán democratizador por parte parte de Trump como tampoco ha existido nunca en América Latina un afán democratizador por parte de EEUU. Trump lo único que ha hecho es despojarse de la hipocresía de vender a EEUU como defensor del orden libre. Ya por lo menos no nos quieren contar este cuento", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se esconde con el petróleo de Venezuela y deja claro que él manda: "Decidiremos a quién vamos a permitir entrar"
  2. Feijóo cita a sus barones en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez
  3. Irán, dos semanas sumidas en el caos: las protestas siguen ante una represión gubernamental que deja decenas de muertos y un aislamiento del mundo
  4. El nuevo azote de Trump: el alcalde de Minneapolis sigue su cruzada contra el ICE tras el crimen de Renee Nicole Good
  5. Metro cuadrado a precio de oro: el pueblo catalán donde el precio de la vivienda ha subido un 80% en un año
  6. La Policía investiga la muerte de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño