Ángela Vera habla de la fiesta "light" de Vox tras las elecciones: "Estábamos terminando es especial y ya habían recogido el decorado"

Ángela Vera estuvo ayer en la sede de Vox tras conocerse el resultado de las elecciones en Castilla y León. En este vídeo explica cómo se vivió el 'frenazo' electoral y afirma que hubo "una mala gestión de las expectativas".

El resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León deja un PP que crece, un PSOE que aguanta y un Vox que frena su avance y fracasa ante las expectativas provocadas por las encuestas.

Carlos Pollán no ha llegado al 20% que muchas encuestas otorgaban a la formación de extrema derecha. Entre las posibles explicaciones a este frenazo, la purga interna en el partido de Santiago Abascal, el 'no' a la guerra o los bloqueos de Vox en otros gobiernos regionales.

Ángela Vera señala que en Vox no creen que las purgas hayan tenido un efecto en estas elecciones y que lo explican partiendo de que "ya partían de un porcentaje de voto muy alto".

Sin embargo, la periodista considera que ha habido "una mala gestión de las expectativas" porque "en ningún momento han dicho que fueran a sacar menos del 20% y ayer se vivió".

Ángela estuvo en lo que denomina una "fiesta light" de Vox tras el resultado electoral y recuerda que en 2022 con Juan García-Gallardo "se alargó muchísimo la noche". Sin embargo, ayer "cuando estábamos terminando el especial con Ferreras ya habían recogido hasta el decorado de detrás".

En lo que respecta al bloqueo a las investiduras del PP en Extremadura o Aragón, la periodista afirma que "hay cargos" en Vox que creen que esto sí les ha podido pasar factura. También apunta que en las negociaciones, en el partido de Abascal "están cambiando conforme pasa este ciclo electoral" en lo que a la entrada en los gobiernos se refiere.

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