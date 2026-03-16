El análisis de Marta García Aller sobre las elecciones en CyL: "La crisis interna de Vox les ha pasado factura"

La periodista de 'El Confidencial' subraya el valor simbólico del resultado en Castilla y León: "Los castellanos y leoneses fueron los primeros en dar entrada a Vox en el gobierno, y ahora parece que son también los primeros en ponerle techo".

En Al Rojo Vivo, Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', analiza los resultados electorales en Castilla y León.

Según explica, "en estas elecciones gana el bipartidismo". La periodista subraya que Vox "sube menos que el Partido Popular", mientras que "desaparecen Sumar y Podemos". También recuerda que otras formaciones como Izquierda Unida y Ciudadanos —"que a veces se nos olvida que seguía ahí"— tampoco logran mantener presencia.

Aller destaca además el simbolismo del resultado: "Los castellanos y leoneses fueron los primeros en dar entrada a Vox en el gobierno, y ahora parece que son también los primeros en ponerle techo".

La periodista también pone el foco en el fallo de los sondeos: "Las encuestas no decían eso".

Por último, concluye que en Castilla y León a Vox le han pasado factura varios factores: "Parece que la crisis interna de Vox, la inflación provocada por la guerra que empezó Donald Trump —y que Santiago Abascal apoya— y otra serie de cuestiones que antes no habían desgastado a Abascal en Castilla y León, esta vez sí lo han hecho".

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