Ángel Cristo jr., el hijo de Bárbara Rey, se vanagloria de haber salvado a su madre de la cárcel cuando tenía 13 años y que no se arrepiente de haberlo hecho.

"Si no llego a estar ahí, mi madre estaría en la cárcel, y eso es algo que no me puedo permitir. No me arrepiento de nada, lo hice por ella y lo volvería a hacer. Mi madre me ha dado las gracias tantas veces que he perdido la cuenta", asegura Ángel Cristo jr. a la revista 'Lecturas'.

Todo ocurrió en el verano del 94, cuando él tenía 13 años. Se trataría de ese supuesto segundo chantaje al rey a tenor de las fotografías que salieron a la luz la semana pasada en la que se puede ver a Juan Carlos y Bárbara Rey besándose.

En esta entrevista, el hijo asegura que faltó al cole y por eso sacó las fotografías. En ese chantaje está Eladio, vecino de Bárbara Rey, que media con la persona de máxima confianza del emérito. Se reúnen en casa de Eladio, pero Ángel Cristo jr., comienza a desconfiar de su vecino y, como tiene acceso fácil a su casa, él solo a los 13 años decide poner un dispositivo de vigilancia desde un tobogán de un parque.

"Debajo del sofá, pegaba el micro con cinta de doble cara. Luego me iba al parque al frente de la casa porque eso tenía una distancia limitada de grabación. Me ponía en un tobogán de metal, y ahí estaba esperando horas, tardes enteras y madrugadas a que tuvieran reuniones. A veces mi madre me avisaba de que se iban a reunir y otras iba por mi cuenta", relata en la revista.

Lo que descubre en esas conversaciones, según asegura Ángel Cristo jr., es que pretendían pagar a su madre unos sobres fraudulentos cuyo dinero venía de una red de tráfico de armas, que lo tenía que cobrar en un país extranjero y que cuando fuese a cobrarlos a dicho país allí las autoridades la detendrían.