Andrea Ferrari Canut, perdió a su madre en la DANA: "Las víctimas necesitamos justicia, que haya verdad y reparación"

La joven ha sido una de las encargadas de dedicar un discurso a las víctimas. Andrea, como señala Iñaki López, ha mostrado una gran fortaleza y entereza durante el acto, y ha emocionado a todos con sus palabras.

Durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA han intervenido tres familiares de estas víctimas, que han dedicado unas emotivas palabras para recordarles. Una de estas personas ha sido Andrea Ferrari Canut, de solo 20 años, que perdió a su madre a causa de la riada que asoló Valencia hace un año. Iñaki López ha tenido la oportunidad de charlar con ella al finalizar el acto.

El periodista da la enhorabuena a la joven por la entereza y fortaleza que ha demostrado durante el funeral. "Estoy con los nervios a flor de piel", expone Andrea, "hoy es un día con muchos nervios y mucha tristeza".

Las víctimas, como señala Iñaki, han mostrado un "momento de comunión muy bonito" al abrazarse y darse la mano. "Somos personas que estamos pasando un mismo duelo y, a veces, uno se puede sentir incomprendido, pero, cuando ves a gente que está pasando por tu mismo sufrimiento, es muy reconfortante darles abrazos".

La joven ha podido hablar con los reyes, que se han mostrado muy cercanos con ella. "Ha sido un honor", explica. Los monarcas le han preguntado, al finalizar su discurso, si lo había escrito ella y su edad. "No se podían creer que tuviese 20 años", cuenta.

Sobre el funeral de Estado, Andrea siente que lo han enfocado de una muy buena manera. "Me ha gustado mucho como han enfocado todo", indica. La joven señala que, para mitigar su dolor, las víctimas solo necesitan justicia. "Que se haga justicia, que haya verdad y reparación", señala.

