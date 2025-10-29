Cristina Pardo, tras los insultos a Mazón: "Humana y políticamente, me cuesta mucho pensar que no pase nada después de esto"

Los familiares de las víctimas manifestaron que no quería que Carlos Mazón acudiera el funeral de Estado. A pesar de ello, el presidente de la Generalitat Valenciana ha asistido, lo que ha provocado que varias personas hayan decidido increparle.

Este miércoles se ha celebrado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Además, a la vez, se ha llevado a cabo una marcha silenciosa reivindicativa en varios pueblos afectados por la riada para homenajear a las personas que perdieron la vida ese día hace justo un año.

Como señala Pedro Martín, en Albal esta marcha ha dado comienzo a las seis de la tarde y acabará en Benetúser. "Los vecinos de esta localidad están unidos en este acto reivindicativo, uno de los numerosos que hay a lo largo de esta jornada", expone el reportero.

Cristina Pardo indica que el momento más "espeluznante, que ha marcado un antes y un después en esta ceremonia han sido los abucheos y los insultos de la gente a Carlos Mazón". "No querían que estuviera allí", añade. "A mí, humana y políticamente, me cuesta mucho pensar que no pase nada después de esto", reflexiona la presentadora de Más Vale Tarde.

Pilar Velasco, por su parte, cree que la reacción de los familiares "es un punto de inflexión irrevocable". "Las víctimas tienen la sensación, saben, que si les hubiera llegado ese mensaje igual podrían no haber estado encerrados", indica la periodista.

