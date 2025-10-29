Aplausos, flores y besos: los valencianos arropan a las víctimas de la DANA con un pasillo humano tras el funeral

La otra cara Decenas de personas han querido mostrar su apoyo y su cariño a las víctimas de la DANA, un año después de la tragedia.

La solidaridad de los valencianos se ha vuelto a manifestar este miércoles en el primer aniversario de la DANA, que dejó 229 muertos en esa comunidad. Si hace un año miles de personas ayudaron a sus vecinos para limpiar las calles y casas y buscar a los desaparecidos, ahora han querido dar su apoyo a las víctimas.

La jornada se ha vivido con emoción y solemnidad. Durante el día, se han celebrado multitud de actos en homenajes a las 237 víctimas, incluido el funeral de Estado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Más de 800 familiares de víctimas han asistido al acto, en el que han estado también los reyes y las autoridades nacionales y autonómicas. Fuera del recinto han aguardado decenas de personas que han querido seguir el acto y acompañar a las víctimas.

Al terminar el funeral, se ha producido un momento sobrecogedor. Han formado un pasillo humano para recibir a los familiares, mostrarles su afecto y dejarles claro que no están solos.

Han lanzado besos, abrazos y hasta flores a esas personas, muchas de las cuales llevaban consigo fotos de sus familiares fallecidos. Algunos no han podido contener las lágrimas y se han roto ante las muestras de cariño.

Otros momentos emotivos ha sido el encuentro de los reyes y el presidente Pedro Sánchez con algunas víctimas, o las intervenciones de varias familiares en el funeral, que han agradecido la labor de los voluntarios y profesionales que trabajaron en los meses posteriores a la tragedia.

Un año después de ese fatídico día, miles de personas continúan viviendo los efectos del temporal, incluyendo el duelo por las pérdidas humanas. Las víctimas exigen justicia y rendición de cuentas, además de la dimisión de Carlos Mazón.

Justamente su presencia en el funeral ha sido lo que ha empañado el homenaje a las víctimas. Tanto a su llegada como durante el propio acto, decenas de personas le han increpado, llamándole "cobarde" y "asesino".

