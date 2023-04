El peculiar recibimiento de una mujer a la reina Letizia ya se ha viralizado. Paqui no dudó en expresarle su admiración a la reina a las puertas del gran teatro de Córdoba. Si bien añadió una coletilla que hizo sentir a la monarca muy incómoda, según los expertos en comunicación no verbal. La mujer le expresó su amor a la propia reina, al rey Felipe VI y a las hijas de los monarcas, pero remarcó que "no" tenía ese amor al resto de la familia.

En declaraciones posteriores, Paqui ha explicado que quería expresarle su admiración a la reina porque ha tenido que "aguantar" muchas cosas hasta llegar al trono: "Se lo he dicho a la familia del rey chico. Yo he hablado con la boca del pueblo porque aprecio mucho a la reina porque ha pasado muchísimo para estar donde está porque no la querían porque ella sabía quienes eran sus padres", aseveraba.

Así, continuaba con un análisis de la familia real española, especialmente de la relación entre el rey emérito y la reina Sofía: "Esa pobrecita mujer, la cabeza siempre la ha llevado de un lado para otro de la cornamenta. Le volcaba de un lado el peso de la cornamenta, le volcaba de otro... y la pobrecita ha llevado un peso muy grande en la cabeza. Me da lástima de ella. Cuando fue a ver al rey adonde fuera y le pillaron haciendo una fiesta, lo taparon y luego hizo fiestas con otras pagándolo con dinero nuestro".

Además, aseguraba que "la chica que está ahora ha tenido dos pares de ... en que el marido no sale de visita a ningún sitio. Lo tiene controlado", ha sentenciado en referencia a la reina Letizia.