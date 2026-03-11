Ana Pastor habla de la obsesión de Trump con los zapatos de su gabinete: "Están atemorizados cada vez que tienen un acto con él"

Ana Pastor adelanta algunos contenidos de su especial de 'El Objetivo' sobre la guerra de Irán y, en este vídeo, analiza una noticia del 'Wall Street Journal' que dice que Trump obliga a todo su gabinete a llevar los mismos zapatos.

Ana Pastor visita el plató de Más Vale Tarde para avanzar algunos detalles del especial de 'El Objetivo' que, esta noche en laSexta, abordará las consecuencias de la guerra en Irán.

En este programa participará Guillermo Fesser, al que la periodista se muere de ganas por preguntarle por una noticia del 'Wall Street Journal' sobre Donald Trump.

Según el diario estadounidense, el presidente de los Estados Unidos estaría "obsesionado" con que todos los miembros de su gabinete lleven los mismos zapatos. "Cada vez que inicia una reunión los atemoriza bajo la pregunta de '¿Qué zapatos llevas?'", apunta Pastor.

Para la periodista, más que un TOC, esta obsesión "tiene que ver con cómo entiende él las libertades". Por ello, señala, los miembros de su gabinete "están atemorizados cada vez que tienen un acto público con él" y que el modelo de zapatos que impone Trump es "el mismo que lleva él".

