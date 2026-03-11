De los 105 días de España a los 30 años de Finlandia: estas son las reservas de petróleo tras la liberación.

Los detalles Países Bajos tendría una autonomía de más de un año. Por detrás, aparecen países con reservas algo más parecidas y limitadas como Italia, Alemania o EEUU.

El mundo reacciona ante las tensiones de la guerra en Oriente Medio con el precio del petróleo. Este miércoles, la Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar 400 millones de barriles de la reserva mundial. Es la mayor cantidad de barriles jamás liberada de una sola vez, en toda la historia, y España ha apoyado la medida mostrando "solidaridad".

Para hacernos una idea de lo que supone esta liberalización histórica, con la guerra de Ucrania, tras la invasión de Rusia, se liberaron 180 millones de barriles de crudo. Este miércoles, la cantidad de petróleo afectada es más del doble.

Japón es el primero que va a inundar el mercado de petróleo. Pero, ¿cuál es el plan en España? Porque hay que recordar que el Gobierno español también va a echar mano de sus reservas para intentar amortiguar los precios actuales del petróleo. Precios que suben y bajan como en una montaña rusa por la guerra en Oriente Medio.

En la tarde de este miércoles, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha reunido con la Corporación de Reservas de Petróleo y con empresas del sector. El argumento del Gobierno para liberar sus reservas es la "solidaridad".

"Por parte de España, vamos a apoyar. Siempre hemos mostrado que somos solidarios y entendemos que, de esta manera, también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados", ha dicho la ministra.

Las reservas de España nos permitirían aguantar 105 días sin recibir ni un barril de petróleo. Unos tres meses y medio.

Para ponerlo en perspectiva, lo comparamos con otros países. Por ejemplo, Fitlandia, que hace frontera con Rusia, podría aguantar más de 11.000 días. Hablamos de unos 30 años.

Países Bajos le siguen de lejos en esta lista con una autonomía de más de un año. Por detrás vemos que todo está más ajustado, con reservas algo más parecidas. Aquí aparecen Italia, Alemania o Estados Unidos.