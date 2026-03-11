Iñaki López: "Aznar es un mentiroso patológico, pero Mayor Oreja es uno de los tipos más conspiranoicos con el 11M"

Hoy, cuando se cumplen 22 años de los atentados del 11M, Jaime Mayor Oreja sigue sosteniendo que tras ellos había una intención de "cambiar la dirección política de España". La reacción de Iñaki López, en este vídeo.

Hoy, 11 de marzo, José María Aznar y Jaime Mayor Oreja han participado en un acto donde el exministro del Interior ha vuelto a sacar la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M.

22 años después, Mayor Oreja todavía afirma que el 11M "se hizo para cambiar la dirección política de España", mientras Aznar, sentado a su lado, no le contradice. Todo ello a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, respaldada por el Supremo, que dice que fue de clara autoría islamista.

"Aznar es un mentiroso patológico, pero Mayor Oreja es sin duda uno de los tipos más conspiranoicos con este tema", comenta Iñaki López, que señala que el exministro ha llegado incluso a "meter al estado profundo francés".

José Enrique Monrosi recuerda que el origen del odio, la polarización, los bulos y el "negocio de la conspiración" de hoy en día se remonta al 11M y asegura que le parece "increíble que estas dos personas sigan defendiendo lo que hicieron". Algo que, para Ainhoa Martínez, "hace daño a la dirección actual del PP".

