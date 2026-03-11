Beatriz de Vicente, sobre el conductor que intimidó a varios ciclistas: "Puede enfrentarse a cinco años de prisión"

El conductor, de solo 21 años, discutió con los ciclistas. Después, decidió dar la vuelta y conducir a 150 kilómetros por hora cerca del pelotón, llegado a ponerse, incluso, a 50 centímetros de uno de ellos.

Un hombre ha intentado intimidar a varios ciclistas conduciendo su vehículo a 150 kilómetros por hora y pasando a pocos centímetros de ellos. "Minutos antes habían discutido y, entonces, el conductor del vehículo dio la vuelta y se dirigió frontalmente hacia los ciclistas invadiendo, incluso, su carril", explica Cristina Pardo.

Leo Álvarez explica que el suceso ha tenido lugar en una recta que une Logroño con Alava. El periodista indica que, tras discutir con los ciclistas, el conductor dio la vuelta y, después, dio un volantazo quedándose a 50 centímetros de uno de los ciclistas.

El periodista señala que el conductor fue captado por la única cámara que hay. "Por eso le han trincado", afirma Álvarez. Iñaki López señala que desde la Guardia Civil afirman que el conductor podría haber usado su vehículo "como un arma mortal porque puso en riesgo la vida de estos ciclistas".

Beatriz de Vicente indica que se debería demostrar "que quería matarlos", pero ella encajaría la actuación del conductor "en el 381, que es una conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, con extrema gravedad y extremo peligro". La abogada indica que podría enfrentarse hasta "a cinco años de prisión y diez de retirada de carné".

