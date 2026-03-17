Este miércoles, especial 'El Objetivo: frenar a Trump' con Ana Pastor en laSexta

Ana Pastor entrevistará al exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, y contará con los exministros José Manuel García Margallo y Alberto Garzón como analistas junto a Gonzalo Bernardos, Ángeles Espinosa y Jon Lee Anderson.

Ana Pastor dirigirá una edición especial en directo de El Objetivo sobre el recrudecimiento del conflicto iraní y la nueva amenaza sobre Cuba este miércoles en laSexta a partir de las 23:00 horas.

Para ello, Pastor entrevistará a Javier Solana, exministro socialista en los gobiernos de Felipe González y exsecretario general de la OTAN. Además contará con una mesa de analistas integrada por los exministros José Manuel García Margallo y Alberto Garzón, el economista Gonzalo Bernardos o los periodistas Ángeles Espinosa y Jon Lee Anderson.

Además, conectará en directo con Israel, Irán y otros países de la zona así como con Cuba, donde se están viviendo horas críticas.

El Objetivo vuelve a poner apuntar a los temas de plena actualidad. En las últimas semanas, el equipo de El Objetivo ha puesto el foco en Venezuela, Groenlandia, Mineápolis (EE.UU) y también en Irán durante las manifestaciones contra el régimen de los últimos años.

Esta edición especial de El Objetivo de Ana Pastor podrá seguirse también en el extranjero a través de Antena 3 Internacional y atresplayer.

Gran seguimiento de los especiales de El Objetivo

El Objetivo de Ana Pastor volvió a destacar la semana pasada con su especial sobre 'La factura del caos', que firmó un 7,6% de cuota (la tercera mejor de la temporada) y fue líder frente a su competidor. Superó así por +2,5 puntos a su rival directo y fue visto por 481.000 seguidores de media y más de 2,1 millones de espectadores únicos, siendo, además, líder absoluto entre el público masculino (9%) y en 45-54 años (12,1%).

Además, una semana antes batió su récord de temporada con el especial 'La nueva guerra', al firmar un 8,6% de cuota de pantalla, su mejor dato desde noviembre de 2024. El espacio dirigido por Ana Pastor congregó a 525.000 seguidores y 2.409.000 espectadores únicos. Con esas cifras, lideró sobre todos sus competidores privados en +2,3 y +1 puntos

Además, ofreció en febrero pasado el especial 'Tras los pasos de los matones de Trump', que consiguió un buen dato con cerca de 1,9 millones de espectadores únicos, promediando una media de 5,4% y 353.000 seguidores.

Los especiales de El Objetivo, con una media de 6,7% y 548.000 espectadores, firmaron un extraordinario mes en el inicio del año con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), que fue el más visto de su historia con 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, así como el de mayor cuota de temporada (8,5%). También fue líder sobre su directo competidor

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