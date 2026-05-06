Bea de Vicente, sobre el patrimonio inmobiliario de los franciscanos: "Lo han recibido de herencias para caridad y se está especulando"

A raíz de la historia de Mariano, al que la Orden Tercera de los franciscanos quiere desahuciar, Bea de Vicente explica que los 300 pisos que tiene esta orden son donaciones de fieles "que lo daban para obras de caridad" y "se está utilizando como especulación de gran propietario".

Mariano es un hombre que se enfrenta a un desahucio por parte de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Desde hace años, vive allí en condiciones infrahumanas porque sus caseros franciscanos se han negado a hacer ningún tipo de reparación porque quieren que se vaya.

Aunque ya ha conseguido parar cuatro desahucios, la orden franciscana niega su vulnerabilidad y asegura que el quinto, que tendrá lugar mañana, sigue adelante.

¿Podría Mariano denunciar por mobbing, o acoso sistemático a la orden franciscana por la falta de mantenimiento? Bea de Vicente asegura que puede denunciarlo, pero "que esa denuncia paralice el desahucio, no está tan claro".

En este sentido, la abogada que gran parte del patrimonio inmobiliario de la Orden Tercera "lo ha recibido de donaciones de herencias de fieles, que lo daban para obras de caridad". Sin embargo, los franciscanos la estarían utilizando "como especulación de gran propietario".

Una cuestión esta última "contradictoria" y "moralmente denostable", pero sin recorrido legal según Bea.

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