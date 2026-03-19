El almirante Garat, sobre el gasto de EEUU en la guerra de Irán: "Las cifras son más altas que lo que se están manejando"

Mientras las estimaciones del gasto dicen que EEUU se estaría gastando 2.500 millones de euros al día en la guerra en Iran, Garat cree que las cifras son "bastante más altas" porque "no se están contando los misiles más caros".

En el día 20 de guerra en Irán, Juan Rodríguez Garat participa en el 'Parte de guerra' de Más Vale Tarde y en el vídeo sobre estas líneas analiza lo que le está costando a Estados Unidos el conflicto.

El Ejército estadounidense se estaría gastando unos 2.500 millones de euros al día. Por ejemplo, una bomba planeadora como las que se están utilizando en los ataques a Irán vale unos 728.000 euros, mientras que los conocidos 'Tomahawk' tienen un precio de más de un millón de euros por unidad.

Cada gran bombardero que están utilizando cuesta mil millones de euros, mientras que mantener el portaviones USS Abraham Lincoln en una operación de estas características alcanza los 13 millones. Según medios como el 'New York Times' o el 'Washington Post', la munición es lo que está centrando el gasto, por lo que se está intentando rebajarlo.

El almirante de Flota retirado señala que en las primeras semanas de un conflicto lo que más gasta es la munición. Además, apunta que las cifras de gasto "son bastante más altas de lo que se está manejando", porque "en general no se están contando los misiles más caros, que son los que interceptan los misiles balísticos". En este sentido, señala que el Pentágono ha pedido a Trump "200.000 millones de dólares para financiar esta guerra".

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