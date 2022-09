La situación internacional derivada de la guerra en Ucrania es cada vez más insostenible. Recientemente, Estados Unidos ha realizado un llamamiento urgente a los ciudadanos norteamericanos para que salgan de Rusia. Además, crecen las sospechas de sabotaje tras las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream y Bruselas está planteando una dura respuesta a este problema. Todo ello nos lleva a preguntarnos en Más Vale Tarde: ¿debemos temernos lo peor ante las futuras acciones de Rusia?

A esta pregunta ha respondido el almirante de Flota retirado Juan Rodríguez Garat: "Casi todo lo que estamos viviendo es esperable, aunque la anécdota pueda cambiar un poco. Lo que de verdad domina estos días la mente del gobierno americano es qué va a hacer Rusia después de la anexión, una vez terminados los referéndum. Al principio de esta guerra se pensaba que el final lógico era la anexión y la defensa de unas fronteras establecidas. Todos pensábamos que esa anexión se iba a producir después de conquistar los territorios que quería ocupar".

Sin embargo, Rusia no lo ha conseguido. "Por tanto, tiene que encontrar un camino nuevo, distinto del que llevaba", ha apuntado Garat, que ha señalado que "se especula con que el Kremlin declare que los ucranianos han dejado de ser nazis a partir del viernes, y pasen a ser terroristas". Este cambio de postura daría a Putin, según el exmilitar, "más mano libre para bombardear ciudades". Esto es: "A partir del viernes es posible que Putin no tenga esas limitaciones de las que ha ido presumiendo, aunque luego no las haya cumplido".

"En esa situación tan difícil comprendo perfectamente el llamamiento de EEUU a sus ciudadanos porque cuando se empieza a hablar de antiterrorismo supone una escalada verbal que pone en riesgo a sus ciudadanos", considera el almirante de Flota retirado, quien al mismo tiempo ha cuestionado la efectividad mostrada por los reservistas movilizados por Putin en la guerra en Ucrania: "Muchos ni siquieran han sido adiestrados. Esto ha salido en la prensa rusa y el Kremlin ha dado explicaciones. Ha dicho que ha habido muchos errores, pero que la culpa no la tiene putin, sino los mecanismos de los que dispone el Ejército".