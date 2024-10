El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha confirmado este miércoles en Más Vale Tarde la muerte de seis personas del municipio por el paso de la DANA, donde sus efectos han sido devastadores y que tuvo durante horas a los vecinos aislados. El regidor ha elogiado la labor de los servicios de rescate: "Ha habido unos rescates maravillosos y se han salvado muchas vidas".

Gabaldón ha asegurado que "la inundación tapaba las viviendas" después de que el río Magro se desbordara "hasta una altura tres metros y tres metros y medio", a lo que se unió "una riada por la rambla". Esto provocó que "tres barrios de Utiel se quedaran prácticamente aislados": "Las personas que habitaban aquí vieron cómo en segundos sus casas se estaban inundando".

"Ha habido unos rescates maravillosos y se han salvado muchas vidas por parte del helicóptero" V-990 del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha afirmado, agradeciendo que se activara la UME tras su petición. Lo agradeció tanto a la Generalitat Valenciana como a la Delegada de Gobierno en la Comunitat. Además, ha asegurado "lo que pasa es que la UME no podía pasar" porque estaban aislados.

Ahí han sido "Protección Civil, la Guardia Civil, la Brigada, la Policía Nacional y, por supuesto, los voluntarios" los que han actuado. Ha agradecido a todos su labor porque "han arriesgado su vida" para salvar las otras. Pero no se han salvado todas, ha añadido, lamentando las "seis víctimas". Por otro lado, ha informado de que han abierto "un punto de referencia para los desaparecidos". "No hay muchos porque no nos llegan avisos. Confío que esa cifra sea inamovible", ha dicho en referencia a los muertos.

El alcalde ha asegurado que "prácticamente" todos se han visto "afectados". "Todos los ciudadanos nos hemos visto involucrados y han participado todos" en las tareas para "apoyar y limpiar viviendas". "Quiero agradecérselo. Podremos recomponer esta ciudad, y nos va a costar mucho", ha afirmado.