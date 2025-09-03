Ahora

La etapa, suspendida

Afra Blanco, sobre las protestas por Gaza en La Vuelta: "El problema es el origen, ese equipo no tendría que estar participando"

Afra Blanco se muestra contundente en este vídeo sobre las protestas contra el genocidio en Gaza que han provocado la suspensión de una etapa de la Vuelta a España y afirma no entender que el equipo israelí esté participando.

La etapa de hoy de la Vuelta a España ha sido suspendida a su paso por Bilbao debido a las protestas contra la participación de un equipo israelí en la competición por el genocidio en Gaza, que ponían en riesgo la seguridad de los ciclistas.

Afra Blanco apunta en el vídeo sobre estas líneas que este equipo de Israel no debería participar en la Vuelta porque "el Gobierno y la Cámara se ha posicionado en contra de lo que está haciendo Netanyahu".

Por ello, la sindicalista asegura no entender por qué este equipo israelí está compitiendo en La Vuelta y que en este incidente concreto "el problema es el origen. No tendrían que estar participando".

Afra añade que "toda movilización me parece lícita y legítima", siempre y cuando "no se ponga en riesgo a nadie".

