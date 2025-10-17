'Un país para viajárselo' nos descubre Anna, un paraje natural de gran belleza y cascadas escondido en Valencia

Este viernes, Luis Calero visita Más Vale Tarde para invitarnos a viajar hasta la Comunidad Valencia. Concretamente, a ANNA, un pueblo al pie de una albufera en el que el agua y las cascadas son protagonistas. Y parar cerrar el día, qué mejor que disfrutar de un buen arroz al horno totalmente casero y tradicional.

Es viernes y las ganas de viajar se despiertan. Por eso, en Más Vale Tarde nos ha visitado Luis Calero para ofrecernos un plan inolvidable en la Comunidad de Valencia. Puede que hallamos viajado varias veces hasta allí, pero seguro que pocos conocemos esta joya natural, que es casi un secreto: Anna.

Un pueblo poco conocido, en el corazón de Valencia, a unos 50 minutos de la capital, que nos espera con varias rutas sencillas para ver más de una cascada, y con su espectacular albufera.

"Todo el mundo asocia la albufera con Valencia. Y no, porque aquí, en el interior, tenemos la albufereta, la albufera de Anna", nos cuentan con alegría. Porque es el origen de la creación del pueblo de Anna. Desde la época de los musulmanes en España, empezaron a canalizar el agua de la albufereta hasta las viviendas.

Por eso, Anna también es conocido como "el pueblo del agua". Es su gran protagonista en el paisaje. Para disfrutar de ello, puedes elegir entre varias rutas llamadas la del agua, la de las cascadas, la de la fuente negra... Tú eliges la ruta, según su dificultad. Pero recomendamos llegar hasta la Cascada del Alto, que tiene unos 50 metros de caída.

Y para recuperar fuerzas tras esta ruta maravillosa, qué mejor que comer algo rico y casero. Por ello, Calero se desplaza hasta la casa de una cocinera de toda la vida, de una mujer que sabe mucho de recetas valencianas y, en especial, del arroz al horno.

¿Qué lleva el arroz al horno? Alubias, tomate, butifarra, ajos y patata. "Cuando ya está todo movido, se le añade el caldo y un golpe de horno".

