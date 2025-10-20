Ahora
Penélope Cruz recoge el Icon Award en la Academy Museum Gala con un espectacular vestido blanco de Chanel

Academy Museum Gala

Penélope Cruz recoge el Icon Award de la Academy Museum Gala con un espectacular vestido blanco de Chanel

Penélope Cruz ha sido una de las grandes galardonadas de la Academy Museum Gala tras recibir el Icon Award en una gala marcada por la nueva excentricidad de Kim Kardashian.

Tatiana Arús enseña los looks más destacados de la alfombra de la Academy Museum Gala en Los Ángeles, donde los rostros más destacados del momento apostaron por sus mejores galas. Es el caso de Sydney Sweeney, que lució un elegante vestido negro, o Jenna Ortega, que apostó por un top plateado como si fuera una dentadura.

También acudieron actrices tan conocidas como Eva Longoria o Demi Moore, de quien Alfonso Arús dice que "a veces parece inteligencia artificial": "Hay algunas celebridades que no sé si es por el bótox o por la dentadura nueva que llevan que no parecen personas, Demi Moore parece un robot".

Aunque, sin duda, una de las protagonistas de la noche ha sido Penélope Cruz y es que la actriz española ha lucido un espectacular vestido blanco de Chanel mientras recogía el premio Icon. Por último, Kim Kardashian ha sorprendido con una nueva excentricidad. En este caso, ir con la cabeza cubierta. "No ve absolutamente nada porque necesita todo el rato ayuda de un auxiliar", explica Tatiana Arús, que destaca que "el diseño rinde homenaje a John Galliano". "Es la manera de que se hable", explica Angie Cárdenas.

