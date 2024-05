Las monjas clarisas están en el ojo del huracán. Tras el anuncio de la comunidad religiosa de Clarisas de Belorado en Burgos y Orduña (Vizcaya) de abandonar la Iglesia Católica y pasar a manos de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un obispo excomulgado, ha generado un sinfín de críticas que giran en torno no solo a la polémica de las monjas, sino a la exaltación del franquismo por parte de este personaje que asegura que es el "duque imperial" y "cinco veces grande de España".

Afra Blanco ha expresado su malestar con la polémica asegurando que la proliferación de los ultras y de los fascitas, los cuales no solo encontramos en el entorno político, es "directamente proporcional a la erosión de una democracia".

"A mí lo que me preocupa es la proliferación de este tipo de mensajes y me preocupa que aquellos que discriminan, aquellos que no defienden la política y la justicia social, aquellos que no defienden en ningún caso la convivencia y la diversidad, aquellos que son machistas tengan tanta presencia", ha explicado en Más Vale Tarde Blanco.