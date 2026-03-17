El abogado de la denunciante del exDAO confirma una denuncia por revelar su nombre: "Si ya sabían todos los policías quién es, ahora lo sabe toda España"

El abogado de la inspectora explica las últimas novedades en el caso el mismo día que tanto denunciado como denunciante han prestado declaración ante el juez.

El exnúmero dos de la Policía Nacional, José Ángel González, ha comparecido ante el juez tras ser denunciado por una inspectora por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. González ha negado las acusaciones, calificando a la denunciante de "loca" e "histérica", y afirmando ser víctima de una conspiración. El abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, destacó en Más Vale Tarde que, aunque la defensa lo niegue, ya se ha reconocido un contacto físico que constituye un delito de agresión sexual. Piedrafita también criticó la filtración del nombre de la inspectora y anunció una denuncia contra tres periodistas responsables. Además, se está investigando una segunda denuncia contra González por parte de una vigilante.

El que fuera el 'número dos' de la Policía Nacional, José Ángel González, se ha sentado este martes ante el juez tras la denuncia de una inspectora por agresión sexual. Allí, dentro del juzgado, ha asegurado que la mujer es "una loca" y una "histérica". Además, no ha dudado en negar toda acusación, pues se sitúa como la víctima de una conspiración.

Sin embargo, la inspectora, que también tenía que acudir ante el juez, ha reiterado su denuncia. Un texto en el que se recoge la relación de delitos por los que señala al exDAO: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El abogado de la mujer denunciante, Jorge Piedrafita, ha estado este martes en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que "aunque la defensa diga la verdad", recordando que apuntan a que lo sucedido y recogido en los audios es resultado de un ataque de celos, "no estamos ante un tribunal de la moral". En un juzgado se juzgará "si hubo una agresión sexual y él ya ha reconocido que la ha tocado y besado. Esto ya es en sí un delito de agresión sexual".

Según ha explicado el abogado, le ha "sorprendido bastante" que el juez haya rechazado la medida, pedida por la inspectora, de no comunicación. "El juez ha entendido que no hay riesgo apreciado sobre una persona a la que el Ministerio del Interior ha puesto escolta 24 horas y los siete días de la semana", ha lamentado.

Ante las filtraciones del nombre de la inspectora y víctima del exDAO José Ángel González, el abogado Piedrafita ha anunciado que ya han denunciado. Ha explicado que en la primera hoja del primer escrito de la defensa aparecía el nombre de la mujer. "Si ya sabían todos los policías quién es, ahora lo sabe toda España". Y señala a tres periodistas que difundieron dicho nombre.

"Ha sido denunciado, porque nos parece muy grave que se haya dado la identidad de una víctima" y añade que "se ha pedido la citación de tres periodistas".

Además, el abogado ha confirmado en MVT que ya están estudiando el caso de una segunda denunciante contra el exDAO. Sería la vigilante de un piso en el que se reunían altos cargos de la Policía Nacional. "Es una denuncia que tenemos en proceso todavía de elaboración. Estamos recopilando y la víctima está asustada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.