Tras conocerse la condena al exfutbolista Dani Alves de 4 años y medio de cárcel; cinco años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante nueve años y 6 meses; así como a una indemnización de 150.000 euros y pago de las costas, la abogada de la víctima ha pedido a los medios un "ejercicio de responsabilidad" y que "el tratamiento que se haga de la información en cualquier delito de agresión sexual, y en concreto en este caso, se haga con el máximo rigor".

"Es difícil para una víctima recuperarse cuando escucha noticias cada mes durante un año, cosas noticiables, cosas no noticiables, opiniones, hipótesis... No sabéis lo que pasa por la mente de cualquier víctima de violencia sexual, no solo de esta. Y por eso pido que hagan, por favor, un ejercicio de responsabilidad cuando se trate a nivel mediático este tipo de delitos", ha pedido la abogada a los medios de comunicación.

Además, tras ser preguntada por si van a recurrir la pena, la abogada de la víctima ha comentado que se "reserva las acciones legales" y que "desde un punto de vista jurídico entiendo que debería recurrirse". Aun así, ha explicado que la víctima se siente satisfecha, sobre todo por "haberla creído". "Insisto en que para ella no es tan relevante la indemnización como sí lo es la pena", ha añadido.