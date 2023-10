Verena, la madre de Nano, el pluriempleado viral, desvela que sufrió acoso sexual en el trabajo: "Me pidió fotos íntimas y me echaron", el joven que se ha vuelto viral por tener varios trabajos para sacar adelante a su familia, se sincera con Adela González sobre los episodios de malos tratos que sufrió por parte de su pareja, que la dejaba marcada con "mordiscos y moratones que se veían desde lejos", comenta su hijo ante las cámaras de Más Vale Sábado.

Pero, además, Verena reconoce que apenas escucha por uno de los oídos por los "golpes" que le daba su maltratador que llegó a apuñalarla en una ocasión. "Me hizo un torniquete y me tuvo en la habitación por lo menos 2 ó 3 meses", relata el infierno en el que vivía y del que le costó mucho salir porque la tenía amenazada: "No podía decirle nada a mi familia porque me ponía el cuchillo en el cuello", relata en el vídeo principal de esta noticia.

Llama al 016, el teléfono contra la violencia de género, si conoces a alguien en esta situación.