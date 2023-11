"Tomar agua con limón solo sirve para adelgazar si el limonero está a 20 kilómetros", así de contundente se mostró Pablo Ojeda en Más Vale Sábado desmontando un extendido mito.

En este sentido, el nutricionista advirtió sobre este "gran bulo" alertando de que puede estropear el esmalte de los dientes. "Lo interesante del limón es la parte blanca, ahí están todas las propiedades nutritivas. Si te gusta saborizar un poco, no pasa nada, pero no te lo tomes buscando una receta mágica para perder peso porque no funciona", apuntó.

Al respecto, Pablo Ojeda propuso una innovadora alternativa, la "infusión de jengibre y cúrcuma". Una bebida que puede llevar también "pimienta negra y canela". Así se consigue, en sus propias palabras, una infusión "muy antiinflamatoria con muchas propiedades diuréticas" para tomar en ayunas, o en cualquier momento del día.