Lo de Évole ha rendido homenaje a la tele que marcó una época, la de finales de los 80 y principios de los 90. Por este motivo, Évole ha entrevistado a Julia Otero en el año de su retorno, tras su baja por cáncer, para repasar su trayectoria personal y profesional.

El equipo del programa ha reconstruido el plató de 'La Luna', y en formato 4:3, el espacio de entrevistas con el que la periodista congregaba hasta a 18 millones de espectadores cada semana. Sentados en el plató, Évole ha repasado con Otero, referente para periodistas de muchas generaciones, su condición de pionera e 'influencer', incluso antes de que se popularizase el término.

Su peinado era imitado por niñas de todo el país y su aspecto físico era comentado por los medios de comunicación. "Me preocupaba que me redujeran solo al aspecto", ha confesado, al tiempo que ha expresado que, haciendo 'La Luna', intentó "demostrar que había algo más debajo de los pelos de punta, dentro de esa cabeza". En este vídeo, la periodista habla de su complicada lucha feminista para demostrar que era mucho más que un físico.

Feminista contra corriente y un estilo propio

Évole ha recuperado frases de Otero de hace años, en las que se mostraba abiertamente feminista en televisión, "en un momento en el que lo hacía poca gente, por miedo, porque a la feminista se la miraba de forma sesgada, con mala intención, como algunos intentan hacer de nuevo ahora", ha expresado la presentadora, quien ha hablado también del feminismo en la actualidad.

"La feminista no odia al hombre. La feminista se enamora del hombre si es hetero y se acuesta con el hombre. Le encanta. No tiene nada que ver", ha manifestado la periodista, quien ha sentenciado: "El que siente que está herido es porque no es un hombre de verdad".

En otro momento de la entrevista, el presentador le ha preguntado qué le diría a una mujer que vota a Vox. Pese a que Otero ha defendido que cada uno es muy libre de votar a quien quiera, ha subrayado que deberían "mirar bien el programa" y "que se planteen por qué les molesta tanto la ley contra la violencia de género".

Asimismo, ha incidido en que, en el caso de Castilla y León, "de todas las necesidades que tiene esa población, hay solamente dos cosas que piden nada más empezar: que se derogue la Ley de Violencia de Género" y "la Ley de Memoria Histórica". "Si pudieran, nos meterían en casa a las mujeres", concluye Julia Otero sobre la formación política Vox.

La periodista, que entrevistó a personalidades nacionales e internacionales que van desde Lola Flores o Rocío Jurado a Paul Mcartney o Tina Turner, ha recordado algunas de sus entrevistas más sonadas, como la que hizo a Mario Conde. Otero ha confesado que el empresario le "puso condiciones" para acceder al encuentro. "Me costó nueve meses convencerle", ha reconocido.

En ese momento, Évole ha rescatado uno de los momentos en los que ambos estaban teniendo un trato especialmente 'cercano'. Tras este fragmento, que puedes ver en este vídeo, la presentadora ha expresado "estar pasando vergüenza". Además, ha dicho que, viendo ahora la entrevista, se "daría de bofetadas" ante las mentiras que le contó.

Y hablando de los personajes que se le han resistido, como Patricia Botín, Otero ha aprovechado para lanzar una pregunta al aire: "¿Por qué los banqueros no dan entrevistas, tienen algo que esconder? ¿Qué les pasa?, ¿De qué tienen miedo?". "La banca es fundamental. Son las arterias económicas por las que funciona un país económicamente", ha defendido la periodista quien, en este vídeo, reflexiona sobre las reticencias de algunos empresarios a atender a los periodistas.

La relación de Otero con su padre

Además, en otro momento de la entrevista, Julia Otero ha hablado de la relación con su padre, y ha confesado que este siempre quiso un niño, por lo que se llevó una gran desilusión al ver que era una niña. Sin embargo, pese a esta anécdota, la periodista ha afirmado que ella es feminista gracias a su padre.

"Mi padre quería que fuera independiente. La existencia misma de una hija le cambió a él. Y él me lo devolvió educándome", ha relatado la presentadora, quien ha contado que su padre "no pronunciaba la palabra feminismo", pero que sí la educó para que encontrara ese camino. En este vídeo, el relato completo de la relación de Julia Otero con su padre y cómo esta ha repercutido en su vida.

En la entrevista en Lo de Évole a Julia Otero, los periodistas no solo han hablado de su trayectoria profesional y su recorrido vital, sino también han comentado temas temas de actualidad, como la situación actual de la Corona en España. "Yo soy racionalmente republicana, pero a mí no me molesta la Corona", ha confesado Julia Otero, tras lo que ha detallado que se refiere a "una figura representativa que esté más allá de los partidos políticos, que sea el jefe del Estado, que tenga una tarea de representación".

No obstante, ha dicho que "hay dos condiciones fundamentales" que debe cumplir: "La neutralidad, exquisita siempre. Le ha de dar igual dar la mano a un señor muy de izquierdas que a otro muy de derechas y no se le puede notar nada. Y el segundo aspecto importantísimo, la honestidad". Puedes ver la reflexión completa de Julia Otero sobre la monarquía en este vídeo.

De su trayectoria profesional, Otero ha destacado sus inicios en TVE con Pilar Miró, que ella considera la época de "mayor libertad" en televisión. "El contexto actual no tiene nada que ver con lo que era en el año 89, que es cuando apareció 'La Luna'. Era una televisión única, aún no habían llegado las privadas. Por tanto, la gente veía, se reunía, la familia, se sentaba en el sofá y veían todos la televisión por la noche", ha explicado Julia Otero sobre los momentos en los que consiguió mayor repercusión.

En lo referente al procés catalán, la periodista ha lamentado todo lo que se ha perdido con él y ha asegurado que con Pasqual Maragall "nunca hubiera llegado". "Esto que nos ha dividido por la mitad, en dos, que nos ha hecho perder tanto tiempo, tantas energías", ha criticado. Asimismo, ha detallado que para ella Cataluña "era un tejido hecho de gentes venidas de todas partes, de Galicia, de Andalucía, de Murcia...".

Precisamente, la periodista ha revelado algo de su vida que no había hecho público hasta la fecha: un puesto de alta dirección que le ofreció Pasqual Maragall. En concreto, tal y como ha indicado Otero, Maragall le ofreció la dirección de 'Catalunya Ràdio'.

Y preguntada por si ha sufrido acoso en su carrera, Otero ha contado el desagradable episodio que vivió con uno de sus directores, que zanjó de inmediato. "Acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: 'No seas tonta'". "Pegué un manotazo y le dije: 'Eres mi director. A la próxima, te prometo que te doy una hostia", ha relatado la presentadora, quien no ha querido desvelar su nombre.