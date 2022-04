Jordi Évole conversa con Julia Otero sobre sus orígenes en televisión. El presentador catalán confiesa que él siempre la ha considerado una presentadora "muy guapa". A lo que Julia Otero responde: "Yo siempre he sido del montón. Nunca he sido una mujer bandera, he sido una mujer apañada que ha utilizado sus recursos moderados".

En este sentido, Évole le pregunta cómo su físico ha influido en su trayectoria profesional. "Recuerdo una vez, en la contraportada de 'El País', que alguien puso 'Julia Otero, ¿puta o virgen?'", asegura la presentadora explicando que la duda que planteaba era si tan buena chica que parecía un ser virginal que nunca había roto un plato o si detrás de esa imagen se escondía otro tipo de mujer muchísimo más fogosa. En el video superior puedes ver este fragmento de la entrevista completo.