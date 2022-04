Durante su charla con Jordi Évole, Julia Otero se muestra sorprendida por el hecho de que los jefes de los grandes bancos de España se resistan a conceder entrevistas en televisión. El periodista, en La Roca, se une a esas dudas.

"También lo he intentado", reconoce Évole a Nuria Roca. Sin embargo, "no ha sido posible" entrevistar a ninguno de ellos. "Hay un temor que no acabo de entender por dar la cara, que deberían darla por la trascendencia que tienen en la ciudadanía. Creo que no quedarían tan mal", defiende.

Évole cree que "no saldrían tan mal" de esas entrevistas y que podrían salir airosos "sin pillarles en un renuncio". "Todos los que forman parte de la élite tiene una responsabilidad en dar explicaciones, dejarse preguntar y cuestionar", agrega Évole.