En la entrevista en Lo de Évole a Julia Otero, no solo hablan de su trayectoria profesional y su recorrido vital, también hace hincapié en temas de actualidad como la situación actual de la Corona en España. "Yo soy racionalmente republicana, pero a mí no me molesta la Corona", confiesa Julia Otero y detalla que se refiere a "una figura representativa que esté más allá de los partidos políticos, que sea el jefe del Estado, que tenga una tarea de representación".

No obstante, asegura que "hay dos condiciones fundamentales" que debe cumplir: "La neutralidad, exquisita siempre. Le ha de dar igual dar la mano a un señor muy de izquierdas que a otro muy de derechas y no se le puede notar nada. Y el segundo aspecto importantísimo, la honestidad". Puedes ver la reflexión completa de Julia Otero sobre la monarquía en el vídeo superior de la noticia.