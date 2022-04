La presentadora Julia Otero, cuenta en Lo de Évole, uno de los episodios más duros de su trayectoria. Un caso de acoso laboral que en su persona no fue a más, pero el responsable sí que siguió acosando a otras mujeres.

"Acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: 'No seas tonta'". "Pegué un manotazo y le dije: 'Eres mi director. A la próxima, te prometo que te doy una hostia", relata la presentadora. Otero asegura que no revelará su nombre, pero que ya no continúa haciéndolo porque está muerto. En el vídeo superior puedes ver el relato completo de la experiencia que tuvo que soportar Julia Otero y cómo fue su reacción.