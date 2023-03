Juan Carlos Unzué ha hablado en 'Lo de Évole' sobre cómo le ha cambiado la vida desde que le diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en 2019. Un programa en el que ha confesado que ha aprendido a disfrutar del presente y a gestionar las limitaciones que tiene en su día a día.

Junto a algunos de sus amigos como Andoni Zubizarreta, Dani Rovira y Olga Viza, el exfutbolista hace gala de la firmeza en su lucha contra la enfermedad y se sincera sobre sus consideraciones acerca de la eutanasia. Un programa en el que también ha participado otra de las grandes protagonistas de esta historia: su pareja, María.

Juan Carlos Unzué no descarta hacer uso del "derecho" a la eutanasia

Unzué reconoce ante Évole que está "de acuerdo con tener el derecho de la eutanasia", y no descarta hacer uso de ese derecho "llegado el momento". "Los defensores de la eutanasia siempre han hablado mucho de la muerte digna, y yo te escucho hablar mucho también de la vida digna. ¿Dónde está la frontera entre la vida digna y la vida indigna?", le pregunta Jordi Évole

"Me molesta que me digan que soy su cuidadora; yo soy su mujer"

María Elorza se sincera con Jordi Évole y le cuenta cómo lleva la ELA de Juan Carlos Unzué, a quien conoce desde los diez años. "Me molesta que me digan que soy su cuidadora porque yo lo que hago lo hago porque le quiero y me gusta hacerlo. No me cuesta nada y no me veo como una cuidadora", expresa, a lo que añade que su marido "sigue todavía mandando mucho".

Unzúe desvela el mensaje que Maradona daba en el Sevilla cuando le preguntaban "algo personal"

El exfutbolista Juan Carlos Unzúe coincidió con Maradona en el vestuario del Sevilla, por lo que tiene anécdotas con el argentino que van más allá del campo. "Nosotros en aquella época no era como ahora, que se volvías enseguida a Sevilla, por lo que nos juntábamos en su habitación o en la habitación de algún compañero", señala. Además, deja claro que se quedaban "impactados" al escucharle hablar sobre "ciertas cosas".

"¿Pensabas que te ibas a morir?": Dani Rovira desvela cómo reaccionó cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin

"Fue una puñetera cura de humildad brutal, porque nos tiramos toda la vida creyendo que las balas te silban a tu alrededor y que a ti nunca te dan, pero pasa", desvela el humorista. Dani Rovira se sincera con Jordi Évole y aclara si pensó que se iba a morir cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin.

Juan Carlos Unzúe confiesa algo "muy curioso" de la ELA

Juan Carlos Unzúe se ha sincerado con Jordi Évole y le ha contado algo "muy curioso" sobre su enfermedad. "Vamos a decir que la musculatura que nos da la posibilidad de tener un acto sexual no se ve afectada. Entonces, curiosamente, tú estás inmóvil, pero tú sigues sintiendo y sigues pudiendo tener una relación sexual con tu mujer", indica.

Dani Rovira confiesa cómo le afectó la fama que le llegó con 'Ocho apellidos vascos'

Dani Rovira reconoce que no supo "disfrutar" de aquella época ni "gestionar" la gran fama que le llegó de golpe. "Antes, todo el mundo me abordaba, pero ahora me viene alguien y me habla de 'Ocho apellidos vascos' y sonrío, pero antes me causaba hasta rechazo", confiesa.

La conmovedora declaración de amor de Unzúe a su mujer

"Es que no la puedo querer, no la puedo amar más. Y seguramente, sin ninguna duda, no voy a ser capaz de devolverle todo lo que ella me está dando. Lo tengo clarísimo", expresa Unzúe en una emotiva declaración de amor a su mujer.