El exfutbolista Juan Carlos Unzúe charla con Olga Viza mientras Jordi Évole entrevista a María Elorza. "Ella dice que soy su novio, y mis hijos le suelen preguntar que si soy solo de ella. Hacemos 34 años de casados el próximo verano", señala el deportista, a lo que añade que él se siente "limitado y con dificultades para hacer muchas cosas, y ella se entrega" con él.

"Es que no la puedo querer, no la puedo amar más. Y seguramente, sin ninguna duda, no voy a ser capaz de devolverle todo lo que ella me está dando. Lo tengo clarísimo", expresa Unzúe en una emotiva declaración de amor a su mujer, que puedes ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.

En otro momento del programa, Évole comparte con el exportero una reflexión: "¿Sabes qué he pensado estos días? Que si no tuvieses ELA, no te estaría entrevistando". "Seguro", le responde Juan Carlos Unzúe, quien cree que, además, "no habría recibido el cariño" que está recibiendo "de mucha gente". "Ahora, evidentemente, estoy más en los medios, y eso os lo tengo que agradecer", manifiesta el exportero.

Durante el programa, María Elorza también ha hablado sobre cómo está viviendo ella la enfermedad de su marido. "Me molesta que me digan que soy su cuidadora porque yo lo que hago lo hago porque le quiero y me gusta hacerlo. No me cuesta nada y no me veo como una cuidadora", ha confesado en el programa.