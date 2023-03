"Los defensores de la eutanasia siempre han hablado mucho de la muerte digna, y yo te escucho hablar mucho también de la vida digna. ¿Dónde está la frontera entre la vida digna y la vida indigna?", le pregunta Jordi Évole a Juan Carlos Unzúe, quien reconoce que está "de acuerdo con tener el derecho de la eutanasia".

"Me parece que es un derecho que depende en qué situaciones saber que lo tienes ahí facilita", expresa el exportero de fútbol, tras lo que el periodista le pregunta de forma directa si él llegaría a solicitar la eutanasia. "Si llega el caso y hay unas circunstancias en las que entiendo que esto no merece la pena o que ya lo que he hecho es suficiente, pues no te podría decir que no. Si llega el momento, ¿por qué no?", manifiesta.

Para Unzúe, ese "derecho está ahí", por lo que cree que "podría utilizarlo". "Pero justamente yo creo que en lo que sí coincidimos los enfermos de ELA es que antes de esa posibilidad de decidir si quieres morir dignamente, nosotros lo que queremos es vivir dignamente", defiende.