Jordi Évole recuerda el "subidón" de fama que tuvo Dani Rovira tras el estreno de 'Ocho apellidos vascos', algo que el humorista y el actor no llevó bien, tal y como confiesa al periodista. "Es como si te apuntas a un curso de iniciación de surf y lo primero que te viene es un tsunami. Eso fue lo que me pasó, y yo no sabía ni atarme la tabla al tobillo. Eso fue lo que me pasó a mí mi primer día de surf", expresa.

En este sentido, Rovira reconoce que no supo "disfrutar" de aquella época ni "gestionar" la gran fama que le llegó de golpe. "Antes, todo el mundo me abordaba, pero ahora me viene alguien y me habla de 'Ocho apellidos vascos' y sonrío, pero antes me causaba hasta rechazo", confiesa.

Así, Rovira señala que "ahora" es cuando está "empezando a disfrutar de que ha bajado la espuma del champán y ahora es champán". En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, puedes ver la reflexión completa de Dani Rovira sobre la fama y cómo le afectó a él.