María Elorza se sincera con Jordi Évole y le cuenta cómo lleva la ELA de Juan Carlos Unzué, a quien conoce desde los diez años. "Me molesta que me digan que soy su cuidadora porque yo lo que hago lo hago porque le quiero y me gusta hacerlo. No me cuesta nada y no me veo como una cuidadora", expresa, a lo que añade que su marido "sigue todavía mandando mucho".

la raya...

Además, la mujer destaca que la situación que les ha tocado vivir le está aportando "serenidad y vivir el presente y no pensar en el futuro, ni en lo que vendrá; estar con los pies en la tierra". "No pienso en el futuro. Estoy viviendo el presente y aprovechando", reflexiona, a lo que añade que cree que igual hasta ha reforzado su relación.

"Yo le quiero más todavía porque le veo que es tío cojonudo. Su manera de afrontar las cosas es alucinante y estoy súper orgullosa de él", afirma, poniendo así de manifiesto la admiración que siente por su marido.