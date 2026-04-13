El susto de Fernando Tejero el 23F: "Papá, ¿qué ha hecho el hermano?"

Hubo un tiempo en el que el Tejero más famoso de España no era Fernando Tejero, el actor, sino Antonio Tejero, el golpista. Y este fue el susto que el propio Fernando se llevó el 23F, cuenta en Lo de Évole.

La charla entre Jordi Évole y Fernando Tejero en Lo de Évole encuentra uno de sus momentos más reveladores lejos de cualquier escenario convencional. Sentados en el salón de una vecina que les abrió la puerta tras una ronda de telefonillos por Madrid, la conversación se desplaza hacia el terreno familiar, donde el actor se muestra especialmente sincero.

Fernando describe un hogar donde la política era un tema tabú. "Lo único que se decía era que yo era el único de izquierdas", comenta. Una diferencia que no era solo ideológica, sino también vital.

Criado en una familia numerosa y profundamente ligada al mundo taurino, el actor recuerda que dos de sus hermanos fueron banderilleros. "José María, y el mayor de todos, Antonio Tejero. Otro Antonio Tejero", puntualiza, consciente de la reacciones que provoca ese nombre en España.

Su padre, que llegó a torear junto a Paco Camino, esperaba que sus hijos siguieran esa tradición. Pero Tejero tomó otro rumbo desde el principio: "Y a mí no me gustan los toros.

"Tejeros, banderilleros... o sea", comienza a decir Évole. "Maricones", completa él la frase con una carcajada. "Yo era la oveja negra de la familia. Pero yo considero que no, que yo era la oveja blanca de la familia", dice de inmediato.

Las diferencias no acaban ahí. También alcanzan el terreno político, donde Tejero ha sido especialmente visible en los últimos años. Incluso dentro de su propia familia. "Yo esto no lo habría contado nunca. Pero sí, salió la noticia que mi hermano era concejal de Vox en Córdoba", admite, evidenciando una distancia que va más allá de lo anecdótico.

El peso del apellido aparece entonces de forma inevitable en la conversación. "Es que lo de llamarse Tejero...", apunta Évole, antes de recordar que durante años ese nombre estuvo asociado a otra figura muy distinta. "Ahora, el Tejero más conocido de España es Fernando Tejero, pero durante mucho tiempo fue Antonio Tejero".

El actor añade un detalle: "Tejero Molina, que se llamaba igual que mi abuelo". Y remata con una anécdota que, según explica, le acompañó durante buena parte de su vida. "Como me dijo una vez Joaquín Sabina: 'Has dignificado el apellido Tejero'".

Pero antes de llegar a ese reconocimiento, hubo momentos de desconcierto absoluto. "Tengo una anécdota maravillosa", introduce, antes de relatar una escena muy divertida.

Todo ocurrió cuando era joven y su hermano Antonio empezaba a hacerse un nombre como novillero en Córdoba. Un día, viajando en autobús, comenzó a escuchar comentarios alterados a su alrededor de quien él creyó que era su hermano.

Sin entender el contexto, su reacción fue inmediata. La escena continúa casi como una secuencia de película cuando baja del bus: lluvia intensa, una cabina telefónica y una llamada urgente a casa. "Papá, ¿qué ha hecho el hermano?", preguntó nada más escuchar la voz de su padre al otro lado. La respuesta fue tan inesperada como reveladora: "No, no, anda, tira para casa. Es otro Tejero el que ha dado un golpe de Estado".

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