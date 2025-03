Rufián recuerda la conversación con Ana Pastor que le hizo cambiar su actitud: "Gabriel, no te hace falta"

Gabriel Rufián se ha caracterizado por su actitud frontal y, a veces, beligerante durante sus discursos en el Congreso de los Diputados. Un estilo de discurso que, manteniendo la esencia, ha ido rebajando el tono con el paso de los años. Ahora, el portavoz de ERC confiesa un episodio con Ana Pastor, expresidenta del Congreso, que le marcó.

"Aprendí a abandonar el histrionismo. Recuerdo una conversación con Ana Pastor, la presidenta del Congreso que me expulsó. Me citó en su despacho y me dijo 'los míos me piden que te expulse cada vez y yo no quiero. Pero Gabriel, no te hace falta ya'", recuerda.

Eso sí, Rufián matiza que la situación ahora no es la misma porque por entonces gobernaba el Partido Popular, aunque reconociendo que tampoco sería como antes: "Me niego a domesticarme, pero no es lo mismo. No estamos frente a esta gente (el PP). Yo no tengo delante a Miguel Ángel Rodríguez, quizás sería otra historia si tuviera delante a Ayuso. He aprendido y ahora lo haría de otra manera".