Ricky Rubio, sobre jugar en la NBA: "Ha sido una experiencia brutal, pero igual la persona hubiera sido más feliz aquí"

El base ha explicado que "tenía ganas" de ir a la liga estadounidense, pero que al mismo tiempo lamenta haberse perdido muchas cosas al no estar cerca de casa.

¿Tenía ganas Ricky Rubio de jugar en la NBA? "Yo creo que tenía ganas, pero no sé hasta qué punto estaba condicionado a tener que jugar en la NBA porque estaba triunfando", responde el jugador a Jordi Évole.

El jugador ha confesado que, de muy pequeño, su sueño era ser jugador del Joventut toda su carrera: "De pequeño, mi sueño era jugar con el Joventut toda mi carrera. Para mí, jugar a 10-15 minutos de mi casa no me hubiera pedido muchas cosas de las que me perdí por jugar en la NBA".

Aunque reconoce la "experiencia brutal" de haber jugado en la liga norteamericana que no habría podido vivir en Badalona, Ricky Rubio ha explicado que "igual la persona hubiera estado más feliz" sin irse a la NBA.

*Puedes disfrutar de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio ya en Atresplayer