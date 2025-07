Ricky Rubio y el "no creerte nunca" las cosas positivas que decían de él: "Es un autosabotaje que nunca me ha dejado triunfar"

Ricky Rubio tuvo que enfrentarse como adolescente a muchas cosas que a otros le tocan vivir mucho más tarde por su éxito en el baloncesto. Pese a todo, ha reconocido a Jordi Évole que contó con una "base" para no creerse todo lo que se decía con él, pero que lo hizo a través de un "mecanismo" que también fue en su contra.

"He tenido una base y me he criado con unos valores que me han podido servir, pero que juegan también en mi contra. Por ejemplo el no creértelo nunca. Es muy bueno para los demás, pero para ti mismo es una lucha constante. El has llegado pero no te lo creas porque vas a dejar de aprender", explica.

De hecho, el jugador ha ahondado en la mentalidad con la que salía a jugar cada partido: "Yo, cuando salgo a la pista, siempre pienso que voy a perder y así siempre me exijo para poder ganar. Con estos mecanismos es muy difícil y, al final, es un autosabotaje que nunca me ha dejado triunfar".

"Si ahora repaso mi carrera, no estoy satisfecho porque nunca ha sido suficiente", concluye.

