Este domingo, Jordi Évole entrevista a Albert Pla. El actor demuestra su humor cuando, por ejemplo, el periodista le pregunta si es un romántico. "Si Shakira me tuviera que hacer una canción porque fuera su ex, preferiría que la hiciera instrumental", responde Albert Pla a Jordi Évole, que no puede contener la risa.

Además, en este vídeo, Albert Pla se acuerda del rey Juan Carlos disparando con Jordi Évole. "Tú sabes a quién le gusta mucho cazas, ¿no?", pregunta el actor español a Jordi Évole, al que vuelve a preguntar: "¿Tú no tendrás un hermano pequeño por ahí para dispararle?". "Sigue, sigue por ahí... ya verás lo que tardamos en acabar la temporada", afirma el periodista cuando el cantautor hace referencia al rey Juan Carlos y a su hermano, fallecido de un disparo cuando eran pequeños.