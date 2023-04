Rodrigo Cuevas es contundente al hablar de la vertiente de opinión que cree que durante la Transición había más libertad que actualmente: "Es mentira". Poniendo de ejemplo a Miguel Bosé, el artista le lanza una pregunta clara y concisa: "¿Cómo no saliste del armario hace 40 años?".

En 'Lo de Évole', Cuevas se pregunta si lo que ha contado Bosé acerca de su infancia, cuando su padre le obligó a matar a un ciervo, le parecía "más libertad que educar normalmente a un hijo en una verdadera libertad".

"Ellos vivieron con más libertad porque les daba igual lo que pasara a su alrededor, porque con la juventud pasa eso, no quiere decir que la sociedad fuera más libre", añade Cuevas, que va más allá recordando a 'Martes y 13'.

"Les jode que haya gente que haya dicho 'hasta aquí, no te vas a reír más de mí'. Ya no van a poderse reír de una mujer maltratada como 'Martes y 13', claro que no, no vas a poder, porque no es una situación de risa", sentencia el artista.