La canción inédita de Víctor Manuel dedicada a los que "van con la puta bandera en el perrito" y ponen "la puta bandera en el balcón"

Víctor Manuel arremete en Salvados contra aquellos que lucen símbolos de falso patriotismo y no consideran españoles a quienes tienen a su lado. Incluso les ha dedicado una canción que aún no ha publicado.

Víctor Manuel lleva toda la vida cantando lo que piensa y pensando lo que canta, sin dobleces y así lo demuestra en todo su repertorio y también, en su último disco, sin olvidarnos, por supuesto de esta conversación que mantiene con Gonzo en Salvados. Él fue aquel joven de Mieres que decidió abandonar su tierra para ponerle voz a una España que entonces no podía hablar. Ahora, pone voz a lo que muchos no se atreven a decir.

El compromiso político y público con la izquierda también le ha pasado factura en democracia. Incluso hoy, en estos tiempos mejores, sigue oyendo el mismo estribillo desde la derecha, ese mantra que Gonzo repite en voz alta: "Estos progres ricos, ¿cómo pueden seguir siendo comunistas?".

Víctor Manuel responde con serenidad, dando a entender que los hechos pesan más que las etiquetas. Aquella frase, dice, ha perdido todo sentido, porque ha demostrado con su trayectoria que no es ningún "parásito". No vive de subvenciones ni de favores ni se aprovecha del dinero público. "No, trabajamos en lo que sabemos, en escribir canciones, en hacer una película o hacer una obra de teatro. Y, por tanto, lo mínimo es estar remunerado por eso", explica. Además, recuerda, "eso hace muchísimos años que no existe". De hecho, lleva más de cuatro décadas sin ser contratado por el Ayuntamiento de Madrid, pone como ejemplo.

España, camisa blanca de mi esperanza

"Y al revés, tal y como están las cosas, ¿tú crees que hoy, desde la izquierda, todo el mundo aceptaría de buen grado que cantarais 'España, camisa blanca de mi esperanza'?", la canción que suele sonar en la voz de su compañera de escenario y de vida, Ana Belén.

Víctor no duda. Cree que quienes se incomodan al oírle pronunciar el nombre de la patria no suelen ser precisamente los de izquierdas. "Iba a decir que soy más español que todos ellos, pero eso sería una gilipollez", bromea antes de mencionar una letra inédita que finalmente no incluyó en su nuevo disco. En ella retrata una imagen muy reconocible de los tiempos actuales: "No se les cae España de la boca ni su baba y sus moscas". Y habla de esos que van con "la puta bandera en el perrito y la puta bandera en el balcón, la bandera de segunda clase", sentencia.

Ahí está el corazón de su crítica: esa forma de exhibir patriotismo mientras se vacía de contenido lo que realmente significa el país. "Yo considero español a todo el que tengo al lado. Todo el que viene aquí a trabajar, a dar el callo es tan español como lo soy yo. Entonces eso es lo que les jode", concluye el asturiano.

