Pedro Sánchez ha mostrado su lado más íntimo a Jordi Évole. El presidente del Gobierno se ha sincerado con el presentador de Lo de Évole en cuestiones como cuál fue el momento más duro de su legislatura, la pandemia de COVID que se cobró más de 100.000 vidas en nuestro país.

"He llorado de rabia y de frustración durante la pandemia", ha reconocido el presidente del Gobierno, que ha detallado en la entrevista el que él mismo describe como uno de los momentos más difíciles que ha tenido que atravesar como presidente del Gobierno: "Fue el homenaje a las víctimas entre el personal sanitario".

Allí, ha indicado que tuvo que escuchar el reproche "justo y legítimo de muchísimos de sus familiares". "Me decían que por qué no tenían mascarillas, que por qué no tenían EPIs. No teníamos ni respiradores Jordi, tuvimos que aprobar un estado de alarma donde incautamos los respiradores que tenían las plazas de toros. Tuve que llamar a la canciller Merkel, al primer ministro sueco, que eran los únicos lugares donde se fabricaban respiradores entonces en Europa...", ha recordado.