"¿Ya no eres nazi?", pregunta Jordi Évole a este militar que perteneció a grupos nazis. "Me he salido de la ideología, no de la identidad", afirma el joven arrepentido. Eso sí, también confiesa que le sigue emocionando ver vídeos de Hitler: "La forma de conectar y su tono de voz me abruma igual que hizo con 14 años".

"Sigue habiendo un vínculo, muy debilitado, pero sigue ahí", afirma este militar, que acude a terapia tras salir de la burbuja nazi.