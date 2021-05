"¿Tienes miedo ahora, David?", pregunta Jordi Évole a un neonazi arrepentido. "A ver, evidentemente hay gente peligrosa. Hay gente que no está bien de la cabeza, porque si estuviera bien de la cabeza, no estaría en ese mundo", señala el joven, que afirma que ha tenido miedo muchas veces. "He pensado mucho en la muerte y quiero poder echar la mirada atrás y no pensar en que he sido un cobarde", explica el joven sobre la decisión que ha tomado de contar cómo es el mundo neonazi.

"¿Que me pueden matar o apuñalar de aquí a cinco meses? Sí, es así. Me llevan amenazando bastantes semanas, dos semanas perfectamente", explica el exnazi. El neonazi arrepentido afirma haber recibido amenazas de todo tipo: desde "típicos lemas de traidor o vendido" hasta "espero que sepas lo que pasará la próxima vez que nos veamos". "Si vienen a por mí, no me van a pegar. Me van a matar directamente", insiste el exnazi: "En el momento en el que vea que me localizan ya sé a lo que vienen". Eso sí, el joven manda un mensaje: "Hay dos opciones, o que me maten, o que se acostumbren a mí, porque voy a estar para largo".

Los motivos que hicieron cuestionar su vida a un neonazi

¿Qué hace a un neonazi plantearse su ideología tras 22 años? Un exmilitar arrepentido confiesa los motivos que le hicieron cuestionarse su vida: "Tuve problemas psicológicos". Pero hubo más cosas. Así se lo cuenta a Évole en este vídeo.