"¿Qué le dirías a la gente que crees que has podido decepcionar?", pregunta Jordi Évole a Miguel Bosé. Pero el artista lo tiene claro. "Ah, que es su problema", responde con rotundidad. Incluso, Miguel Bosé afirma que es algo que no le quita el sueño: "No es mi problema".

"¿Decepción ajena, con toda la basura que tengo encima? ¿Hacerme cargo de más basura? No", responde el artista, Por otro lado, Jordi Évole pregunta al cantante por su carrera y es que Bosé afirma que este verano ya tiene varios conciertos en España. Descubre más sobre ello en el vídeo principal de esta noticia.